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برلماني أردني: معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل مهددة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:37 م
النائب الأردني سعود
النائب الأردني سعود أبو محفوظ
أحلام عبدالرحمن
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قال النائب الأردني سعود أبومحفوظ، عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي، إن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل مهددة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مؤكدًا أن القدس "خط أحمر" بالنسبة إلى الأردن، كما أن حماية المقدسات مسئولية يكرس لها الأردن كافة إمكاناته.

وأضاف "أبو محفوظ"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أن شهر أغسطس شهد عدوانًا جسيمًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى أملًا في تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن مجلس النواب الأردني أوصى بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بعد هذه الانتهاكات.

ولفت إلى أن قرار طرد السفير الإسرائيلي جاء بسبب الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل السلطات الإسرائيلية، كما دعا مجلس النواب الأردني إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمان.

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