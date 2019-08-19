الباز يدعو لاستقبال حاشد لأبطال منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في المطار

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، التحية لمنتخب الناشئين لكرة اليد بعد حصوله على بطولة كأس العالم.

ودعا "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، الشعب المصري لاستقبال أبطال المنتخب في المطار فور وصولهم.

وقال: "حسسوهم إنهم عملوا إنجاز عظيم، واحتفلوا بهم، وارفعوهم على الأعناق، لأنهم يستحقوا ذلك"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المؤكد أنه سيستقبلهم وسيحتفي بهم، لأن هذا الرجل يقدر قيمة جهد المصريين.