مسئول أممي يطلع الرئيس الموريتاني على الوضع الأمني في مالي

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، السيد محمد صالح نظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة السلام الأممية هناك.



وقال المسئول الأممي للصحفيين- عقب اللقاء، الذي حضره مدير ديوان الرئاسة محمد أحمد ولد محمد الأمين، والفريق محمد شيخنا الطالب مصطف قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهوريةـ "أطلعنا الرئيس الموريتاني على الوضع الأمني في مالي وتطور عملية إرساء السلام وتحقيق الاستقرار في هذا البلد".



وأضاف: "وقدم لنا الرئيس تشجيعه ونصائحه التي من شأنها أن تمكننا من الوصول إلى إحلال السلام وإرساء الاستقرار هناك".

