أمريكا والهند على أعتاب التوصل لاتفاق تجاري

قالت الحكومة الهندية في بيان الإثنين، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن يلتقي ممثلون للبلدين مجددًا في وقت قريب لمناقشة القضايا التجارية.



ووفقًا لرويترز، أضافت الحكومة أن مودي عبر عن أمله بأن يجتمع وزير التجارة الهندي والممثل التجاري الأمريكي قريبًا لبحث آفاق التجارة الثنائية.



كان مسئولون أبلغوا رويترز أن مفاوضي التجارة الأمريكيين والهنود اختتموا محادثاتهم في يوليودون إحراز تقدم كبير في عدد من النزاعات المرتبطة بالرسوم وبعض إجراءات الحماية التجارية الأخرى التي يتبناها الجانبان وتعكر صفو العلاقات الثنائية.



استأنف الجانبان المحادثات التجارية بعدما التقى ترامب ومودي على هامش قمة مجموعة العشرين في يونيوواتفقا على السعي لتعميق العلاقات بين البلدين.



ومطلع يونيو قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو.



وكان ترامب قد أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس.



والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفى من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.



وردت الحكومة الهندية وقتها على قرار ترامب، بأنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة.



وقالت الحكومة الهندية إنها "تأسف" لأن محاولاتها لتلبية طلبات أمريكية مهمة لم تلقَ قبولا.



وقالت الحكومة الهندية في بيان صدر عبر وزارة التجارة "ستتمسك الهند دائمًا مثل الولايات المتحدة وبقية الدول بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور".