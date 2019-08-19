نشأت الديهي: "أردوغان وحزبه غرقوا في شبر مياه"

عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورًا لشوارع تركيا ممتلئة بالمياه نتيجة تساقط الأمطار، قائلًا: "إسطنبول غرقت وأردوغان وحزبه غرقوا في شبر مياه".



وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين: "أين الخدمات والبنية التحتية اللي في تركيا؟ المطر أمر إلهي، لكن فين الاستعدادت؟".



وأردف "أين إعلام الإخوان مما حدث بتركيا؟ وهل سيتحدث وينتقد حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر تلك الأحداث مثلما انتقدوا ما حدث في مصر أثناء تساقط الأمطار بالتجمع الخامس؟".



واستطرد "الديهي": "أنا مش مريض نفسي علشان أفرح لما يحدث بتركيا، لكنني أرد على من يتحدثون عن الخدمات".

