لطيفة لإليسا: "قدرنا نبدع وسط الشللية"

علقت المطربة التونسية لطيفة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" على قرار المطربة اللبنانية إليسا بعدما أعلنت الأخيرة، صباح اليوم، بأن ألبومها القادم هو الأخير في مسيرتها الفنية.



وقالت لطيفة: "قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح أن يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات شلل من الحاقدين، لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرارًا على العطاء مهما كان الثمن وإسعاد الناس الصادقة الجديرة بذلك".

