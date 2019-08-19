تأجيل مباراة عودة الزمالك وديكاداها 24 ساعة

تقرر تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة.



وبذلك تقام المباراة في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية بدلًا من مساء الجمعة المقبل.



وكان الزمالك بقيادة طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق، حقق فوزًا عريضًا على ديكاداها الصومال بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.