نشأت الديهي: الاقتصاد المصري أصبح جذابًا للمستثمرين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير صادر من مؤسسة هارفرد للتنمية الدولية يؤكد نمو الاقتصاد المصري حتى عام 2027.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد المصري أصبح مغري للمستثمرين ومثيرًا لاهتمام المؤسسات الاقتصادية الدولية.



وأشار إلى أن التقرير أكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو النمو الاقتصادي، وتصفه بالاقتصاد المركب الذي يعتمد على عدة أنشطة وليس نشاط واحد فقط، وتتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.8% عام 2027.



واعتبر "الديهي" أن هذا التقرير رغم أنه مفرح إلا أنه أقل من التوقعات حول الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح يشيد بالاقتصاد المصري، بعد أن كان نهبًا لبعض الفاسدين، الذين كانوا يديروا البلد على حساب هذا الوطن، وكنا نعيش فوق بركان من الفساد.