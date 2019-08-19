هيثم شاكر يقترب من المليون بـ"كنت مداويني"

استطاع المطرب هيثم شاكر أن يقترب بأغنيته "كنت مداويني" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، مليون نسبة مشاهدة.



وحققت الأغنية التي أطلقها "شاكر" في السابع من الشهر الجاري 819،621 مشاهدة حتى الآن على موقع الفيديوهات "اليوتيوب".



الأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وهي من أحدث ألبومات المطرب هيثم شاكر الذي حمل اسم "معرفة قديمة".



