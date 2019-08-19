القارة القطبية الشمالية تُسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخها

أعلنت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، عن تسجيل أعلى درجة حرارة موجبة على مدى التاريخ، في القارة القطبية الشمالية.



ويشير موقع Gizmodo إلى أن محطة الأرصاد الجوية السويدية Markusvins الواقعة على الحافة الجنوبية للدائرة القطبية، سجلت بتاريخ 26 يوليو أعلى درجة حرارة في القارة القطبية الشمالية وكانت 34.8 درجة مئوية.



وتشير الإدارة الوطنية إلى أنه تم في شهر يوليو أيضا تسجيل أعلى درجة حرارة في ألاسكا، ما تسبب باندلاع حرائق الغابات ونفوق جماعي لأسماك السلمون. إضافة لهذا اختفى الجليد البحري قبل موعده المعتاد بـ 6-8 أسابيع.



يذكر أن عالم المناخ زاك لاب من جامعة كاليفورنيا في إرفين كان قد تحدث في فبراير عام 2018 عن ذوبان غير طبيعي للجليد في بحر جرينلاند، الذي بسببه كان متوسط درجة الحرارة في القطب الشمالي أعلى من المعتاد بـ 20 درجة مئوية.