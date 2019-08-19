غادة رجب تعود بأغنية "خليجي"

بعد غياب عدة سنوات عن الساحة الغنائية، تعود غادة رجب بألبوم خليجي انتهت من تسجيله بعنوان "يحتاجني"، وطرحت إحدي أغنيات الألبوم على اليوتيوب؛ تمهيدًا لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن غادة رجب، كان لها أكثر من تجربة سابقة للغناء بأكثر من لهجة غير المصرية، حيث سبق وغنت باللهجة الليبية عدة أغان مثل "مشكلتك وعيبك وحبيبي تجرح فيا ووطني وليه تزعلي عيني"، كما غنت باللهجة التونسية والكويتية مع المطرب الكبير عبدالله الرويشد، وأغنية عراقية بعنوان "ابعد عني يابن الناس"، كما طرحت من قبل ألبومها باللهجة التركية، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث أصدر منه إصدارين، أحدهما تركي والآخر مصري.

جدير بالذكر أن غادة "مشغولة" حاليًا لاختيار أغنية مصرية لتصويرها الفترة القادمة.