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سياسي

تجديد حبس المتهمين في واقعة حرق محام بمحافظة الشرقية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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جددت النيابة العامة بمركز أبوكبير، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، حبس المتهمين في واقعة حرق محام بمدينة أبوكبير، وإحداث إصابات به لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف عبدالحميد مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى أبوكبير العام بوصول ناجي محمود (45 عامًا - محام بمحكمة أبوكبير)، ومقيم بطوخ، دائرة مركز أبوكبير، مصابًا بحروق نارية في أنحاء متفرقة بالجسم من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وكلف سامح عاشور، نقيب المحامين، عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة، بزيارة الأستاذ ناجي محمود، المحامي، بمستشفى ههيا المركزي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم جميع أنواع الدعم له.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المحامي المعتدى عليه، الأسبوع الماضي، بفض اشتباك نشب بين الجناة وآخرين، فقاموا بالاعتداء عليه، وألقوا عليه زجاجة مولوتوف؛ ما أدى إلى تعرضه للحرق في مختلف مناطق الجسم.

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