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عالم

تحذيرات من كارثة إنسانية شمال الخرطوم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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تعرضت مدينة "الجيلي"، في شمال الخرطوم، اليوم الإثنين، إلى سيول عارمة اجتاحتها من الجهة الشرقية، بعد تهدم جزء من حاجز ترابي أحاط المدينة، مما أدى إلى إغراق العديد من المنازل والممتلكات في المدينة.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن منسوب النيل ارتفع من الناحية الغربية، مما يهدد بكارثة إنسانية في المنطقة، لافتة إلى أن المواطنين دعوا جميع الجهات إلى تقديم المساعدة.

في غضون ذلك، قال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، إن الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس العسكري الإنتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع، قام بجولة على متن طائرة مروحية في مناطق عدة بينها الجيلي، بناء على توجيهات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري.

ورافق عمر في الجولة مدراء أجهزة الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والشرطة، بهدف تفقد الأوضاع في تلك المناطق بعد تعرضها للأمطار والسيول اليوم.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، أمس، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 97 آخرون، وانهار 9500 منزل بشكل كامل، في الفترة من 14 يونيو الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، جراء السيول التي ضربت عدة ولايات في السودان.

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