تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك قبل ودية جينيس

حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة تدريبات قوية لثلاثي الحراس، خلال التدريبات المقامة حاليًا قبل لقاء جينيس الودي المقرر له اليوم على ملعب نادي الزمالك.



وكان الزمالك بقيادة طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للفريق، حقق فوزًا عريضًا على ديكاداها الصومال بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.