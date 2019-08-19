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مصر

توقيع مذكرة مع شركة أمريكية لإنشاء شبكة اتصالات للمدن الذكية الجديدة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:17 م
جريدة الدستور
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شهد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة "أدتران" الأمريكية العالمية، لإنشاء شبكة اتصالات المدن الذكية الجديدة 1، بحضور روبرت كونجر رئيس قسم التكنولوجيا وجيري كيلي رئيس قسم العمليات العالمية بشركة "أدتران"، والدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الشبكات والاتصالات للمشروعات الرقمية العملاقة، من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية؛ بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الاستيرادية، وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وقال "التراس"، إنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة لإنشاء البنية التحتية لشبكة اتصالات المدن الذكية الجديدة، وفقًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى توفير الاتصالات الصوتية والرقمية والمرئية والإنترنت عبر مجموعة متنوعة من الشبكات التحتية؛ بما يحقق مستوى متميز من خدمات الاتصالات، ونقل المعلومات للمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة والأفراد بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أن شبكة الاتصالات المقرر تأسيسها تتميز بالسرعة والجودة وأمان تداول المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أهمية دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية لكل المشروعات التنموية.

وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن أيضًا تبادل الخبرات الفنية، وتدريب الكوادر البشرية للهيئة، وتعميق التصنيع المحلي لمنتجات "أدتران"، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون مستقبلًا لكل المشروعات الرقمية والاتصالات، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف بتعاونها مع "أدتران" العالمية تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلية، من بُني تحتية متطورة للشبكات والاتصالات؛ لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير إلى المنطقة العربية وإفريقيا.

من جانبه، أكد روبرت كونجر أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يعد خطوة مهمة؛ لتوطين تكنولوجيا شبكات الاتصالات بمصر والمنطقة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة؛ لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية.

وبدوره، أشاد جيري كيلي بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.. وقال "إننا نتطلع للتعاون والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع؛ لتلبية الطلب المتزايد لشبكات الاتصالات وتداول المعلومات لصالح العاصمة الإدارية الجديدة وكل مشروعات التنمية المختلفة بمصر".

وأعرب المهندس حسام صليب نائب رئيس شركة "أدتران" لتطوير الأعمال، عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في تأسيس شبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل نواحي التكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات الرقمية.

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