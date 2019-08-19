الجيش الليبي يدمر قاعدة تركيا الجوية في مصراتة (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، معلقا على تدمير قاعدة تركيا الجوية في مصراتة، إن هذه العملية استراتيجية، وذات تعبوية استراتيجية، لمنع خطر كبير على الدولة الليبية، هذا الخطر يتمثل في إنشاء قاعة تركية على الأراضي الليبية.

وذكرت قناة "مداد نيوز" السعودية، في مقطع فيديو، أن استهداف القاعدة هو ضربة نوعية للجيش الليبي، على مخزن لطائرات مسيرة تابعة لتركيا في مصراتة، الخاضع لمليشيات طرابلس، أحبطت بها مخطط تركيا لإقامة قاعدة جوية في مطار مصراتة.

وتابعت: "تركيا استخدمت مرفق تدريب لطلبة الكلية الجوية بمصراتة، وحولته من مطار مدني لخدمة سكان غرب ليبيا، إلى قاعدة لإطلاق طائراتها المسيرة ضد الجيش الوطني الليبي، حتى استهدفه الجيش الوطني وقضى على مخططات تركيا".

وأكد "المسماري"، في بيان متلفز، أن الرسالة وصلت لأردوغان، وحلفائه الإرهابيين الموجودين في قطر وتركيا.



