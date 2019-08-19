"التحالف العربي" يؤكد استمرار عملياته العسكرية لدعم اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية وتحرير جميع المدن اليمنية من أي وجود للميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة، والعمل على دعم التنمية والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني.



وقال المالكي- خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض اليوم الإثنين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس- "إن ما حدث من تصعيد في عدن من قبل المجلس الانتقالي كان مؤسفًا حيث انتقلت الأحداث إلى مستوى خطير"، مشيرًا إلى أن التحالف عمل مع المكونات السياسية والاجتماعية كافة والحكومة اليمنية الشرعية للتهدئة والانخراط في الحوار وتحكيم العقل والمنطق، داعيًا إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات مع الحكومة اليمنية؛ لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتحرير المناطق اليمنية المتبقية.



وثمن المالكي قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية الشرعية بالحوار القادم الذي جاء وفق عمل مشترك من السعودية والإمارات، والذي تم على إثره تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على انسحاب القوات العسكرية للمجلس الانتقالي من الوحدات والمقار التي تمت السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن عملية الانسحاب بدأت فعليًا من هذه المقار الحكومية وكان هناك انسحاب من مستشفى عدن، والبنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.



وتطرق المالكي خلال المؤتمر إلى الحديث عن انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من خلال استخدام الطائرات بدون طيار واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بأسلحة إيرانية.



وأكد استمرار العمليات الإنسانية والإغاثية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الجهود الإنسانية للبرنامج السعودي لإعمار اليمن وبرامج مركز الملك سلمان الإغاثي والجهود الإنسانية المختلفة، التي تصب في إعمار اليمن.