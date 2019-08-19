تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا موظفًا بالإكراه فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، سرقوا موظفًا بالإكراه بمدينة نصر.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة التبة ـ عزبة الهجانة ـ دائرة القسم وتمكنوا من ضبط 4 عاطلين حال استقلالهم أتوبيس خاص القليوبية - قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق - وبحوزتهم حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالى 600 جنيه، 4 ذاكرة تخزين "فلاشة"، باور بنك، سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من ذات العيار"، سلاح أبيض "خنجر".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال استقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.



أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه يدعى وائل م، 38 سنة، موظف وباستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة صحبة المتهمين بطريق الـNA ـ دائرة القسم بقصد توصيله لمنطقة الحى العاشر استولوا منه على المضبوطات كرها عنه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

