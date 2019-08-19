أستاذ علم اجتماع: 20 ألف حالة وفاة سنويا بسبب جرائم الشرف

كشف سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أنه توجد 20 ألف حالة وفاة سنويا على مستوى العالم بسبب جرائم الشرف، مشيرًا إلى أن ربع هذا العدد في الشرق الأوسط.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقة، لأن بعض الجرائم يتم إخفاؤها ولا يبلغ عنها.



وأكد أن جرائم الشرف جزء من الثقافة الذكورية، التي ترى أن الرجل مسئول عن المرأة، وأي شيء يحدث لها يؤثر على سمعته.



ولفت إلى أن 90% من الحالات مجرد شكوك ولم تثبت، لكن الرجل يقدم على الجريمة خوفًا من أن ينظر المجتمع إليه على أنه ليس رجلا بما يكفي، فيرون حل أزماتهم في قهر المرأة.



وأوضح أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن ظاهرة قهر المرأة تنتشر بين الأوساط الاجتماعية المهزوزة الضاغطة على الرجل ليشعر بهيبته فقط من خلال السيرة على المرأة، مؤكدًا أنه لن تجد أحد مسئول أو صاحب منصب عال يرغم المرأة مثلا على ارتداء الحجاب.



