سارة نتنياهو تحرج زوجها وترمي الكعكة الأوكرانية

وقعت سارة نتنياهو زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع محرج في أوكرانيا، ونفضت أصابعها من قطعة صغيرة من الكعك، كان زوجها قدمها لها، وأسقطتها أرضا.



وكانت فتيات أوكرانيات احتفين برئيس الوزراء الإسرائيلي وعقيلته أمام سلم الطائرة وضُيفا قطعة كعك تقليدية، فبادر نتنياهو إلى اقتطاع نتفة وتذوقها، ثم انتزع أخرى ومدها إلى زوجته، وبدورها رمت بها إلى الأرض على الفور، وابتسامة تعلو محياها.