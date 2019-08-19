البنتاجون: لدينا 70 ألف جندي أمريكي بالخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن الحلفاء الخليجيين الذين تربطهم بواشنطن معاهدات دفاع مشتركة.



وأوضح مسؤول بالبنتاجون في تصريحات اليوم، أن عدد القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي يتراوح بين 65 ألفا و70 ألفا، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.



واعتبرت الدفاع الأمريكية أن قوة الردع الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج رسالة مزدوجة لإيران.



وأضاف المسؤول في البنتاجون: "لم نر ارتفاعا في التوتر مع طهران ولا في نشاطها في الخليج، ونواصل تنفيذ عمليات استخباراتية ومراقبة واستطلاع في الخليج".



وأفرجت سلطات جبل طارق مؤخرا عن ناقلة نفط إيرانية اوقفتها الشهر الماضي بطلب من بريطانيا، فيما أعلنت مصادر إيرانية اليوم أن طهران ستفرج عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني ردا على التصرف البريطاني.

