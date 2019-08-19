مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز

قاما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا مباراة بيراميدز الأخيرة في الكأس، بأداء تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت.



وأدي اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد وتجهيزهم لمباراة العودة أمام فريق "أطلع برة"، بطل جنوب السودان.



واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "أطلع برة" بطل جنوب السودان، يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

