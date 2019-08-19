إيلون ماسك يدعو لتوجيه ضربة نووية إلى المريخ

دعا مؤسس SpaceX وTesla، إيلون ماسك، إلى توجيه "ضربة نووية" إلى المريخ.



وأشار ماسك إلى أن القنبلة الذرية يمكن أن تجعل الكوكب الأحمر صالحًا للحياة عن طريق إطلاق ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الجو.



ويقدم رجل الأعمال النظرية منذ عام 2015 إنه مقتنع بأن إسقاط القنابل النووية الحرارية يمكن أن يذيب الجليد في أقطاب المريخ، وبفضل الانفجارات وإطلاق ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يحدث تأثير الدفيئة على الكوكب، ونشر ماسك دعواته على تويتر.



ومع ذلك، كما يوضح موقع Science Alert، لا يشارك معظم العلماء حماس مؤسس SpaceX، وفقًا لبحوث ناسا، فإن إسقاط قنبلة نووية على المريخ يمكن أن يؤدي إلى إطلاق بعض ثاني أكسيد الكربون.



ولكن لجعل المناخ على الكوكب الأحمر أقرب إلى الأرض، فإن هذا لن يكون كافيًا، ولا يستبعد العلماء أن الأمر سيستغرق مئات أو آلاف السنين لاستعمار المريخ، لكن هناك من يقتنع بأن هذا لن يحدث أبدًا.



في يوليو عام 2019، احترقت سفينة أولية من طراز SpaceX لرحلة استكشافية إلى المريخ في موقع الإطلاق في تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية). استغرق اختبار المركبة الفضائية، التي كان من المقرر أن تحلق إلى الكوكب الأحمر، حوالي أربع دقائق.



تم تشغيل ثمانية محركات بشكل صحيح، ولكن عندما تم إطلاقها بكامل طاقتها، اشتعلت سفينة الفضاء فجأة.

