العثور على جثة متعفنة في المحلة

عثر أهالى قرية نمرة البصل، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، على جثة لشاب فى حالة تعفن، ملقاة بغرفة مهجورة بالأراضى الزراعية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية نمرة البصل، تفيد بعثورهم على جثة لشاب فى حالة تعفن ومنتفخة البطن، عقب انبعاث روائح كريهة من غرفة مهجورة بالأراضى الزراعية.



وعلى الفور، انتقل الرائد عمرو أبوبكر، رئيس مباحث قسم مركز المحلة، والقوة المرافقة له، إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن الجثة لشاب مقيم بقرية أبوسكين التابعة لمركز الحامول، بكفر الشيخ، ومتغيب منذ أيام، ولقى مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم اكتشاف جثته عقب انبعاث رائحة كريهة من الغرفة المهجورة.



وتم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتسليم جثة الشاب لذويه، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.