مران مكثف بالكرة لثنائي الأهلي

خاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة بالكرة، اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.



ويواصل ثنائي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة والعودة إلي المشاركة في المران الجماعي.



وخاض سعد ومحمد محمود، بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم والتي اشتملت على جزء كبير للتدريبات بالكرة.

