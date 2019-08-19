الإعلاميين: إجراءات قانونية ضد من يزاولون المهنة دون تقنين أوضاعهم

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قيام النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يزاولون المهنة دون تقنين أوضاعهم بالنقابة سواء بالعضوية أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.



وذكر سعدة أن النقابة من خلال بروتوكول تم إبرامه مع المجلس الأعلى للإعلام ووفقا للقانون من حقها وقف أي برنامج أو قناة لم تقنن أوضاعها بالنقابة لاسيما أنها خاطبت كافة الوسائل الإعلامية خلال الفترة الماضية لتقنين أوضاع العاملين فيها.