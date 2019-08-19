دينا مشرف ومصطفى الجمل يحملان علم مصر في افتتاح الألعاب الإفريقية بالمغرب

كشف المهندس الباسل عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، عن اختيار الثنائي دينا مشرف ومصطفى الجمل لحمل علم مصر في حفل افتتاح الدورة الذي يقام مساء اليوم.

واستقرت البعثة المصرية خلال المشاورات لاختيار حامل علم مصر في حفل افتتاح حيث اختار المهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، اللاعبة دينا مشرف بطلة مصر وإفريقيا في تنس الطاولة ومصطفى الجمل بطل مصر وإفريقيا في المطرقة للقيام بهذه المهمة.

يذكر أن مصر هي حامل لقب الدورة السابقة التي أقيمت في الكونغو برازافيل، كما أنها تتصدر الترتيب العام للدورة الحالية برصيد ٨ ميداليات، بواقع ٤ ذهبيات ومثلها برونزية.