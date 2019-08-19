تونس تستنكر الاعتداء الإرهابي على حقل "الشيبة" السعودي

أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، إن تونس تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرر هذه الاعتداءات السافرة.

يذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، قد أعلن السبت الماضي أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية..مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء على منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.