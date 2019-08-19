طليقة وائل كفوري ترد للمرة الأولى على تعمدها تشويه صورته.. صور

واجهت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، العديد من الاتهامات خاصة بعد الكشف عن قيمة النفقة التي تتلقاها منه مؤخرا.



وردت أنجيلا بشارة على اتهامها بالطمع وتعمد تشويه صورة وائل كفوري من أجل زيادة نفقتها بنشر تغريدة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام قالت فيها: "لكل متفلسف عم يطلع بفيديو ويضيع وقته ويقول إنه مشكلتي اليوم هو النفقة المالية، بقلّو ما حزرت حبيبي".



وأضافت: "قضيتي أعمق بكتير.. ولو ما بتحشر حالك بالموضوع بكون أحسن".



كما وجهت رسالة أخرى من خلال منشور آخر باللغة الإنجليزية جاء فيه: "أفضل ما يمكن للأب أن يفعله لأبنائه.. هو حب أمهم"، وتابعت بمنشور آخر: "أو على الأقل احترامها".



وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، قد أكد في حوار تصريح تلفزيوني، قبل إحيائه حفله في زحلة، أنّه أب لابنتين وكرامتهما تعادل الدنيا كلها، فهما "خط أحمر" لا يجوز تخطّيه.



يذكر أن الفنان اللبناني على موعد مع القضاء اللبناني خلال هذا الأسبوع بسبب القضايا التي أقامتها طليقته ضده.

