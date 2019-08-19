ندوة حول مبادرة الكشف عن سرطان الثدي بالإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمركز صحة المرأة في المتراس، في إطار رفع الوعي بين السيدات بالحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقالت مدير التثقيف الصحي بمنطقة غرب الطبية الدكتورة آمال خطاب في تصريح اليوم، إن الحملة تقدم الفحص والعلاج بالمجان بمراكز صحة الأسرة في المحافظة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي بين أكثر من مليوني سيدة، إضافة إلى الكشف عن أمراض السكر والضغط والعظام.



وأضافت خطاب أن الحملة تهدف أيضًا إلى تقديم التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا، لافتة إلى أن نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي 98% عند الاكتشاف المبكر.