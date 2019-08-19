اعتقال قيادي بـ"داعش" في الأنبار

اعتقلت قوات الأمن العراقية، قياديًا بارزًا في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي وفقًا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم، إن القوات الأمنية نصبت كمينًا للمدعو "الغساني"، والذي يعد من أبرز قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي واستدرجته لحين وصوله إلى منطقة بئر المراسمة بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، ثم اعتقلته دون وقوع أي مواجهة مسلحة"، موضحًا أن القوات الأمنية نقلت المعتقل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.