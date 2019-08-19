افتتاح مركز خدمات التموين المطور بطوسون في الإسكندرية

افتتح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله، مركز خدمات التموين المطور بمنطقة (طوسون) التابعة لإدارة تموين المنتزة لأداء الخدمات التموينية المختلفة من خلال نظام إلكتروني متكامل مزود بنظام نداء آلي تيسيرًا على الجماهير.

وأكد سعد الله عقب الافتتاح اليوم، ضرورة أداء الخدمات التموينية للمواطنين من قبل الموظفين الذين تتوافر لديهم الإمكانات المناسبة لأداء الخدمة في مكان يليق بمقدم ومتلقي الخدمة، مشيرًا إلى أن المديرية تحرص على تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمات.

