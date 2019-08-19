صلاح: عمرو وردة يحتاج للعلاج.. ولست مسئولًا عن عودته للمنتخب

نفي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تدخله في عودة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية: «بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق».



وأشار إلي أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل، منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتُهم بها اللاعب.



وأضاف: «ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث، وردة عليه أن يحصل على العلاج، أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددًا معه».