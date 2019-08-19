اعتزال لاعبة نادي المعاقين لتنس الطاولة بشمال سيناء

قررت اللاعبة الأوليمبية فادية سمير، لاعبة نادي المعاقين بشمال سيناء ولاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة الاعتزال، وذلك بعد تمثيل مصر دوليًا وفوزها بالمركز الثالث إفريقيًا.



وقال مدير نادى المعاقين في شمال سيناء حسن صالح في تصريح اليوم: "إن الاعتزال بسبب إصابتها وعدم تمكنها من اللعب مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه سيقام حفل لتكريمها خلال الأسبوع القادم لعرض إنجازاتها وشكرها لتمثيل مصر في المحافل الرياضية إفريقيًا ودوليًا.



يذكر أن اللاعبة فادية سمير لاعبة نادي المعاقين بشمال سيناء سبق اختيارها ضمن المنتخب الوطني لتنس الطاولة لتمثيل مصر في بطولتي مصر الدولية والإفريقية بمشاركة 25 دولة، حيث فازت بالميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث في البطولة، وحصلت على المركز الرابع في بطولة إفريقيا الماضية، وشاركت في أولمبياد لندن 2012، وتمت ترشيحها بعد التصفيات لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية الثالثة لتنس الطاولة للموسم الرياضي 2018-2019، وقد سبق حصولها على بطولة إفريقيا والرابعة على مستوى العالم.