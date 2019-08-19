معرض لتصحيح المفاهيم حول الإسلام في "منتدى الصداقة" بإيطاليا

تشارك الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية - التابعة لرابطة العالم الإسلامي - بمعرض حول أنشطتها الإغاثية في لقاء "ريميني" للصداقة بين الشعوب - المنعقد حاليا في مدينة "ريميني" الإيطالية وتستمر أعماله حتى يوم الأحد المقبل.

وافتتح المعرض الدكتور محمد محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بحضور إيميليا جوارنييري، مدير منتدى "ريميني للصداقة بين الشعوب" ولفيف من الدبلوماسيين والمفكرين المشاركين في اللقاء الذي يحتفل بدورته الأربعين.

واستمع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لشرح حول المعرض وأهدافه، حيث صرح الدكتور عبدالعزيز سرحان، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة، بأن المعرض يأتي في سياق سعى الرابطة لتصحيح المفاهيم المتداولة في الإعلام الغربي حول الإسلام، مشيرا إلى أن رابطة العالم الإسلامي تقوم بأنشطة وأعمال إنسانية في مختلف مناطق العالم ويستفيد من عملها ملايين البشر.

وجذب المعرض المئات من زوار المنتدى، الذين تعرفوا على أنشطة هيئة الإغاثة، فضلا عن التعرف على القيم الإسلامية الداعية للتراحم حيث يقام المعرض تحت عنوان "التراحم يجمعنا"، ويتضمن مجموعة من لوحات الخط العربي التي تعرض آيات من القرآن الكريم ومجموعة من الأحاديث النبوية التي تحث على التراحم والتضامن الإنساني واحترام الاختلاف.

من جهته قال فراس فلميان، مرشد المعرض، إن المعرض يضم مجموعة من الصور والأعمال الوثائقية التي تستعرض جهود الهيئة العالمية للإغاثة، اعتمادا على مركز "رصد الكوارث" وتستخدم في عملها أحدث الوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات المعنية من مؤسسات ومنظمات دولية وخرائط مسح عالمية.