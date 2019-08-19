واشنطن تؤجل عقاب هواوي 90 يومًا

أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس، الإثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأمريكية لمدة 90 يومًا.



وقال روس على شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية وفق وكالة الأنباء الفرنسية: "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي.. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية".



وأضاف أن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر.



والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء، بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.



ويأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.