تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل وزوجته، لسرقتهما 15 يوما على ذمة التحقيق.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجنى عليهما بدافع السرقة.

