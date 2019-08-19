هل اعتزل محمد صلاح اللعب دوليًا؟

أكد الفرعون المحترف بليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أنه سعيد بتواجده في آنفليد لافتًا إلى أن تفكيره في الاعتزال الدولي أمر صعب بالنسبة له.



وقال خلال مقابلة صحفية: "أنا سعيد في ليفربول، أحب تلك المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد بتواجدي مع الريدز".



وعن علاقته بالمنتخب قال نجم ليفربول: "أحب هذه البلد من كل قلبي، دائمًا ما أفكر فيها".



وبسؤاله عن التفكير في الاعتزال الدولي قال: "لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأصبح قدوة ورمزًا للأطفال، أريد أن أكون حلمًا للأطفال ليصبحوا مثلي يومًا ما، أريد أن أصبح ذلك الشخص، لذلك فإن الاعتزال الدولي أمر صعب بالنسبة لي".



وشارك صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر وودعت منافساتها في دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.