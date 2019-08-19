إعادة تأهيل معامل "الفيزياء" بكلية العلوم جامعة الفيوم

استقبل الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم الدكتور، هايكوجوفرونسكي، والدكتورة باربرا روست، الخبيرين بإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في إجراء التجارب العلمية الفيزيائية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء بالكلية.



وأكد الدكتور صبري أن زيارة فريق عمل الشركة الألمانية لكلية العلوم تهدف إلى إجراء أكثر من 40 تجربة علمية خلال 3 أيام، وذلك باستخدام أجهزة الأشعة الحديثة التى تم تزويدها بقسم الفيزياء، والتي تخصص لتدريب طلاب السنة النهائية بالقسم، وستعمل على المساهمة فى رفع مستوى المعامل والبحث العلمى بالكلية، مشيدًا بمجهودات إدارة جامعة الفيوم بتقديم الدعم المتواصل للكلية والخاص بتجهيز وتوفيرالأجهزة الجديدة التي تتميز بالكفاءة والتقنية المتطورة.



من جانبه قال الدكتور "هايكو"، إن أجهزة الأشعة الجديدة تستخدم مستويات عالية من الطاقة تمكن الباحثين والطلاب من إجراء العديد من التجارب العلمية الفائقة، وأنها مصممة بأعلى معايير الأمان الألمانية كما يمكن استخدامها فى إجراء التجارب البيولوجية المختلفة بجانب التجارب الفيزيائية.