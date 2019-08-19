الأردن وألمانيا يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي مع وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارنباور- التي تزور (عمان) حاليًا- سبل تطوير التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، كما بحثا آخر التطورات الإقليمية وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن الصفدي- خلال مؤتمر صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء الأردنية اليوم- موقف ألمانيا الثابت في دعم حل الدولتين، الذي يؤكد الأردن أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل، مؤكدًا أهمية الدور الألماني في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوًا مشتركًا ما يزال يشكل خطرًا أمنيًا و"عقائديًا " يتطلب استمرار تعاون المجتمع الدولي في إطار التحالف الدولي؛ لمحاربة عصابات "داعش".

وبحث الجانبان التطورات على الساحة السورية، حيث أكدا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين.

من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية حرص بلادها على تطوير التعاون مع الأردن في جميع المجالات، مشددة على أن حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.