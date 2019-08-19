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مصر

"التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" تطلق أول "فيديو" للتوعية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اليوم الإثنين، الفيديو التعريفي الأول لجريمة الاتجار بالبشر، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأداء صوتي للفنان آسر ياسين.

يأتي إطلاق الفيديو في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، والتى تحمل شعار "معًا ضد الاتجار بالبشر".

وكانت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أعلنت - خلال احتفالية أقيمت الشهر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر - عن إعداد برنامج إذاعي في صورة دراما للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر.

سيتم إذاعته فور الانتهاء من موسم الأجازات الصيفية ليحظى بنسبة استماع مرتفعة، وذلك فى إطار الدور الهام الذى يقوم به الإعلام فى مكافحة هذه الجريمة من خلال التعريف بمخاطرها وعواقبها لحماية الفئات الأكثر عرضه للاستغلال.

كما أشارت جبر إلى الانتهاء من تصوير وإعداد الفيديوهات التعريفية التي شارك فيها متطوعًا الفنان آسر ياسين، وستشارك فيها الفنانة نيللي كريم في المرحلة المقبلة، لشرح أشكال جريمة الاتجار بالبشر.

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