طرح 308 وحدات سكنية وتجارية للبيع بالمزاد العلني بالغربية

أصدر محافظ الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته باتخاذ كافة الإجراءات التسويقية اللازمة لبيع 308 وحدات سكنية وإدارية ومحلات ومول تجارى بالمزاد العلني بمراكز"طنطا –زفتي– سمنود".



وفي مركز طنطا مقرر بيع (21 وحدة سكنية ومحل بمنطقة الاستاد - 177 وحدة سكنية و57 وحدة إدارية و3 أدوار عبارة عن مول تجارى بأبراج عبدالمنعم رياض)، وفي مركز زفتي مقرر بيع (29 وحدة سكنية – مول تجارى)، وكذا أيضا 24 وحدة سكنية بمركز سمنود.



جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة حساب صندوق الإسكان بالمحافظة، الذي بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة وما تم تنفيذه بها من قرارات، كما وافقت اللجنة في جلستها على عدد من الموضوعات منها (نقل محول كهربائي من أمام شبكة المياه القديمة بزفتي إلى داخل غرفة المحول وزيادة قدرته، وقيام بنك القاهرة بتحمل التكاليف اللازمة – وتقسيط المواطنين قيمة ترميم 280 وحدة بأرض الجزيرة بزفتي على 3 سنوات - والموافقة على طلب إحدى المواطنات بنقل من الوحدة السكنية المخصصة لها بالدور السادس إلى الوحدة السكنية بالدور الثالث لظروفها الصحية - وصرف قيمة ختامي مبنى الورش الحرفية بطنطا).



وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بوضع آليات واضحة في كراسات الشروط والعقود لمحاسبة المقاولين والموردين في حالة أي تأخر في مواعيد التسليم والإنتهاء المحددة، وكذا قيام لجنة من التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية والشئون القانونية لمراجعة بند الزيادة في أبراج عبدالمنعم رياض، وماهي الأعمال التي تمت وما هي فروق الأسعار الفعلية.



كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لوكيل وزارة الإسكان بإنهاء إجراءات إنشاء 2 برج مخططين بمنطقة الاستاد، وكذا التنسيق مع مركز ومدينة طنطا بوضع تصور للاستفادة من بعض الأراضي بشارع الجلاء، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير سور استاد طنطا لطرح المحلات التجارية للبيع.



وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية على مراعاة وضع القيم التقديرية المناسبة للوحدات المطروحة للبيع، وعدم المغالاة على المواطنين لتحقيق أعلى نسب مبيعات.



مشيرًا إلى أن جميع هذه المشروعات الاستثمارية، تستهدف تعظيم موارد المحافظة والاستفادة من الأصول غير المستغلة مما يساعد المحافظة على الإنفاق على مشروعات النفع العام ولصالح المواطن.