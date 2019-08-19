تأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا في "أحداث عنف المنيا" لـ26 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 25 إخوانيا متورطين في أحداث عنف بمحافظة المنيا إلى جلسة 26 من الشهر الجاري لاستكمال المرافعة والتحريات.



وقال خالد الكومى، ويسرى الليثى، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فيما أرجئت المرافعة عن باقي المتهمين لحين ورود تقرير التحريات بشان الاتهامات المنسوبة لعدد من المتهمين في أحداث عنف والبالغ عددهم 25 متهما متورطين في اقتحام كنائس بدينة المنيا وحرق مجلس مدينة ملوي والمرور وحرق كنيسة دلجا وإتلاف محول كهربائي بمركز سما لوط واقتحام قسم شرطة دير مواس ومجلس المدينة.



وكان المتهمون قد عوقبوا منتصف مايو الماضي بالسجن ما بين 7 سنوات و15 سنه قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بتهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.