مصطفى قمر يطرح ألبومه الغنائي الجديد

يعود الفنان مصطفى قمر للساحة الغنائية من خلال ألبومه الغنائي الجديد "ضحكت ليا" الذي طرحه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".



يشمل ألبوم "ضحكت ليا" 8 أغنيات هي:

1- "عارف" من كلمات عصام حسني ألحان شريف بدر توزيع أحمد إبراهيم مكساج هاني محروس.



2- "معجب" من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.



3- "باب موارب" من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، ألحان سامح كريم، توزيع زووم.



4- "حبيبك اللى تحبه" من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع توما.



5- "قفلت السكة" وهى من كلمات ضحى جبر، ألحان محمد النادي، توزيع عادل حقى.



6- "ناوى" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان محمد يحيى، توزيع يحيى يوسف، مكساج هاني محروس.



7- "س من الناس" وهى أولى الأغانى التي طرحها قمر منذ أسابيع قليلة وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان رامي جمال، توزيع وميكساج توما، ماستر هاني محروس.



8-"نفس الإحساس" وهى من كلمات حمادة السيد، ألحان مديح محسن، توزيع طارق حسيب مكساج هاني محروس.