مرافق الغربية تُشن حملة على المحلة الكبري

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بالغربية، حملة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على مدار اليوم الإثنين، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، في إطار السعي نحو الحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع عدد من حالات الإشغال، وإزالة عددًا من الحواجز الخرسانية، واللوحات الإعلانية بالطريق العام.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مدير شرطة المرافق بنتائج الحملة، التي قادها العقيد وسام قنديل، رئيس مباحث المرافق بالغربية، والمقدم محمد علي وكيل قسم مرافق الغربية، المقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة الكبرى، الرائدعمرو الجزار نائب رئيس وحدة مرافق المحلة الكبرى، والتي أسفرت عن تحرير عددًا من محاضر الإشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع عددًا من حالات الإشغالات المخالفة بالطريق، وإزالة فروش عشوائية، لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة حواجز خرسانية، ولوحات إعلانية مخالفة ودون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة، تنفيذ عددًا من القرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاه، وتحرير محاضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة.