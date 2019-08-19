علي الكعبي مستشارًا لنادي العين الإماراتي

بناء على توجيهات هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الإماراتي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي الرياضي الثقافي، تقرر تعيين علي سعيد الكعبي، مستشارًا إعلاميًا للنادي.



وأكد حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب، أن تكليف الإعلامي المبدع علي سعيد الكعبي مستشارًا إعلاميًا للنادي الإماراتي يأتي دعمًا للمنظومة الإعلامية الشاملة، وذلك انطلاقًا من حرص قيادة النادي الإماراتي على مواكبة علامات التطور وتحقيق أعلى مؤشرات النجاح في كل المجالات الرياضية، لا سيما قناة العين الإماراتية التليفزيونية، خصوصًا في ظل الشراكة المهمة مع القطاع الخاص".



