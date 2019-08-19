غانا تحتفل باستلام واحد من أضخم مستشفيات تنفذها شركة مصرية.. والرئيس الغانى: مصر تشهد نهضة استثمارية في عهد السيسي

احتفلت غانا امس باستلام أضخم مستشفي نفذته شركة مصرية ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تعاقدت الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها ويتم تسليمها تباعًا.

وحضر مراسم التسليم رئيس جمهورية غانا نانا ادوا دانكوا اكوفو اددو الذي قام بجولة في المستشفي وأبدي إعجابه بالإنجاز المصري في التنفيذ، وذلك وسط اهتمام إعلامي مكثف من مختلف وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب.



وأكد رئيس غانا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا منذ عهد الزعيمين عبدالناصر ونكروما والتي تشهد حاليًا تعاونًا مكثفًا في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد مصر حاليًا طفرة اقتصادية كبري جعلت العديد من الشركات المصرية تستجيب لدعوة السيسي بالاستثمار في إفريقيا.



وأكد الدكتور سعيد دراز رئيس شركة «ايرو جيت دي إنفست» وهي شركة استثمار رأس مالية مصرية أن مجموعة ايرو جيت قامت بتنفيذ مشروعاتها وأوكلت مجموعة كبيرة من مقاولي الباطن بما فيها شركة فيليبس العالمية وستاك البريطانية وشاينا ريلويز وشاينز جيو وهى من أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم، وقد نجحت مجموعة ايروجيت المصرية في الالتزام بتنفيذ اول مستشفي بطاقة استيعابية ١٦٠ سريرًا في مدينة واو وهو الذي تم تسليمه أمس لحكومة غانا

..كما أوضح الدكتور دراز أن التصميم والادارة والاشراف والتمويل كله قد نفذته الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصريه مائة في المائة بمشاركة 56 مهندسًا مصريًا وكذلك إدارات التعاقدات وإدارة المشروعات مصرية، أما التمويل فهو من مشمولات وصميم وإدارة مجموعة ايروجيت.

والتي كانت قد تعاقدت من خلال إحدي شركاتها وهي ايروجيت دي انفيست المساهمة المصرية علي إقراض غانا قرضًا طويل الأجل لمدة 18 سنة بفائدة 1.6 بالمائة، وذلك فى صورة تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة ثمانية مستشفيات عامة ومركزية لوزارة الصحة في غانا، وكذلك مستشفي عسكري لوزارة الدفاع الغانية بنظام تمويل وتسليم مفتاح، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع وتمويله 798 مليون دولار أمريكي، حيث قامت شركة شركة ايرو جيت انفست وشركة بافيس المساهمة وهما احدي شركات المجموعة بعمل نموذج هندسة تمويلية خصيصًا لتمويل المشروع بضمانة سيادية من دولة غانا .

وتضم سلسلة المستشفيات، مستشفى إقليميًا يضم 160 سريرًا في مدينة «وا»، الذي تم تسليمه بالفعل أمس ومستشفى مركزيًا طاقة 100 سرير في مدينة أكرا.

إلى جانب مستشفى مركزي طاقة 60 سريرًا في «نسوكوا» وآخر يضم 60 سريرًا في «تيبا» بمنطقة «أشانتي»، وأضاف أن هناك مستشفيات أخرى منها ثلاثة في منطقة «تويفو براسو» و«كونونغو» و«سالاجا» ومستشفى إقليمي يضم 250 سريرًا في كوماسي، ومستشفى عسكري 500 سرير في كوماسي، ، ومن المتوقع أن تضيف المستشفيات 1310 أَسِرَّةٍ، بالإضافة إلى مرافق أخرى للبنية التحتية الصحية في غانا.

وأضاف الدكتور دراز أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في النهوض بالصحة وجذب الاستثمارات في القطاع الطبي بفضل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة والقطاع الخاص لوضع الصحة في أولويات الاهتمامات مما شجع شركات مصرية وأجنبية على الدخول باستثماراتها بقوة في القطاع الصحي بمصر.

كما شجع الشركات المصرية على نقل خبراتها للدول الإفريقية، حيث تحرص القيادة السياسية على تدعيم العلاقات مع دول القارة وعلى رأسها غانا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية لها خصوصيتها وتشهد في الوقت الحالي تعاونا مشتركا في شتى المجالات.

وأكد دراز أن المنشآت الطبية التي تقوم الشركة بتنفيذها في غانا تعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وتوفر كافة الخدمات الطبية لكل التخصصات، مثل طب الأطفال وصحة الأم والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وكافة الجراحات والحروق والعلاج الطبيعي ووحدات العناية المركزة وغيرها، بحيث لم تترك أي تخصص أو مجال دون أن توفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة له مما يعكس ريادة الشركات المصرية في قطاع الصحة ويؤكد التعاون الوثيق بين مصر ودول إفريقيا.