هل حبوب منع الحمل تسبب سرطان الثدي؟

تعددت الأقاويل مؤخرًا حول صدور بيان من قبل مستشفي بهية مفاده أن استخدام حبوب منع الحمل يسبب سرطان الثدي، مما تسبب في قلق كبير لدى العديد من السيدات ممن يستخدمن هذه الحبوب، وخلال السطور التالية نوضح حقيقة الأمر وفقًا لموقع health.



قال ماهر حسن، نائب رئيس قسم الجراحة بمستشفى بهية، أن حبوب منع الحمل، لا تسبب أوراما سرطانية بالثدى، بشكل مباشر، إنما الإفراط فى تناولها يمكن أن يؤدى إلى ذلك بنسب تختلف من نوع إلى آخر ومن سيدة إلى أخرى مثله مثل أي أدوية تتعلق بالهرمونات.



وأضاف حسن أنه لا بد على السيدة أن تستخدم وسيلة منع الحمل المناسبة لها وتحت إشراف الطبيب الخاص بها حتى لا تتعرض لأخطار هي في غنى عنها.