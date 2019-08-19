مصرع شخص فى حادث تصادم أتوبيس ودراجة بخارية بالدقهلية

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم بين أتوبيس وموتوسيكل، أمام قرية "كفر عوض"، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم على طريق "المنصورة- أجا" أمام قرية "كفر عوض"، بين أتوبيس وموتوسيكل، ومصرع قائد الموتوسيكل.



وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة قائد الموتوسيكل، ويدعي فادي السيد عبده مساعد، 56 سنة، ومقيم بقرية "البهو فريك" مركز أجا.



ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة.