محافظ الإسكندرية: نسعى للتحول الرقمي في كافة الخدمات

أكد محافظ الإسكندرية، أن قسم هندسة النظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية يعد من أعظم الأقسام وعلى مستوى علمي متميز مقارنة بنظائره في الجامعات الدولية الأخرى.



وأشار أن المحافظة تسعى حاليا للتحول الرقمي Digital transformation في كافة خدماتها، لأن ميكنة الخدمات سوف تنقل مصر نقلة نوعية صوب التقدم والإزدهار، وأكد قنصوة أن الدولة في احتياج لخريجوا قسم الحاسب الألى والنظم لترجمة وبلورة تلك الأفكار.



ومن جانبه أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن القسم قدم إسهامات في المجتمع العلمي وصناعة البرمجيات، ويقدم مستوى علمي وتعليمي في كلية الهندسة، وشارك في كثير من الأبحاث العلمية لتبقى شاهدة على مدى الإثراء العلمي والبحثي على مدار تاريخه،فضلا عن الإرتقاء بالترتيب العالمي والوصول إلى مكانة مرموقة عالميا.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية؛ بحضور وزير الإتصالات، ومحافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو المصري رئيس قسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية، وعدد من الوزراء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من خريجي وطلبة الكلية.